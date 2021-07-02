Прорив десятиліття: 130 країн домовилися про запровадження глобального цифрового податку

Група зі 130 країн домовилася про глобальний мінімальний податок (GMT) для великих міжнародних корпорацій, що є частиною ширшої угоди про перегляд міжнародних податкових правил. Відтак мінімальний податок для них становитиме щонайменше 15%.

Про це повідомляє Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Так, країни, що представляють понад 90% світового ВВП, приєднались до заяви, яка встановлює нові межі міжнародної податкової реформи. Деталі угоди допрацюють та оприлюднять до жовтня поточного року.

«Рамкова концепція модернізує центральні елементи міжнародної податкової системи, якій уже 100 років і яка не відповідає вимогам глобалізованої та цифровізованої економіки ХХІ століття», — заявили в ОЕСР.