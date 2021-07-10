Папа Римський після операції вже поступово відновлює роботу і прогулюється

Папа Римський Франциск нормально почувається після операції на кишківнику, яку йому провели 4 липня. Зараз він поступово відновлює роботу, гуляє та їсть із допомогою.

Про це повідомляє Vatican News.

«Папа Франциск провів спокійний день, згідно з очікуваним клінічним перебігом. Аналізи крові задовільні, триває приписана терапія», — йдеться в заяві Ватикану.

84-річний Папа Франциск поступово повертається до роботи, а також регулярно прогулюється коридором. Пополудні 9 липня він відслужив Святу Месу в каплиці при палаті, а повечеряв у братньому колі людей, які допомагають йому під час цього періоду.