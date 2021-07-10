Папа Римский после операции уже постепенно восстанавливает работу и прогуливается

Папа Римский Франциск нормально себя чувствует после операции на кишечнике, которую ему провели 4 июля. Сейчас он постепенно восстанавливает работу, гуляет и ест с помощью.

Об этом сообщает Vatican News.

«Папа Франциск провел спокойный день, согласно ожидаемым клиническим прогнозам. Анализы крови удовлетворительные, продолжается прописанная терапия», — говорится в заявлении Ватикана.

84-летний Папа Франциск постепенно возвращается к работе, а также регулярно прогуливается по коридору. После полудня 9 июля он отслужил Святую Мессу в часовне при палате, а поужинал в братском кругу людей, которые помогают ему во время этого периода.