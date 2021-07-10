Airbus Helicopters передала Нацгвардії четвертий вертоліт Н-225 Super Puma

Міністерство внутрішніх справ України отримало від французької Airbus Helicopters пʼятий в цьому році вертоліт Н-225 Super Puma з 28 по контракту. Цей вертоліт буде працювати в Нацгвардії, у якої вже є три таких.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Вертоліт буде виконувати завдання з цивільного захисту. Зокрема, проводити пошуково-рятувальні заходи, евакуювати людей і поранених, а також переміщати особовий склад Нацгвардії.
Пілоти вертольота вже пройшли теоретичні та практичні заняття за кордоном.
- У липні 2018 року МВС України підписало контракт з Airbus Helicopters на закупівлю 55 вертольотів моделей H-225, H-145 і Н-125. Перші H-225 прилетіли в Україну 21 грудня 2018 року і 24 грудня 2019 року. У жовтні 2020 року до Києва прилетіли перші два вертольоти H-145 для Нацполіції.
- В цілому МВС вже отримало 14 вертольотів (два Н-125, два Н-145 і 10 Н-225).