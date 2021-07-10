Airbus Helicopters передала Нацгвардии четвертый вертолет Н-225 Super Puma

Министерство внутренних дел Украины получило от французской Airbus Helicopters пятый в этом году вертолет Н-225 Super Puma из 28 по контракту. Этот вертолет будет работать в Нацгвардии, у которой уже есть три таких.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Вертолет будет выполнять задачи по гражданской защите. В частности, проводить поисково-спасательные мероприятия, эвакуировать людей и раненых, а также перемещать личный состав Нацгвардии.

Пилоты вертолета уже прошли теоретические и практические занятия за рубежом.