Airbus Helicopters передала Нацгвардии четвертый вертолет Н-225 Super Puma

Министерство внутренних дел Украины получило от французской Airbus Helicopters пятый в этом году вертолет Н-225 Super Puma из 28 по контракту. Этот вертолет будет работать в Нацгвардии, у которой уже есть три таких.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Вертолет будет выполнять задачи по гражданской защите. В частности, проводить поисково-спасательные мероприятия, эвакуировать людей и раненых, а также перемещать личный состав Нацгвардии.
Пилоты вертолета уже прошли теоретические и практические занятия за рубежом.
- В июле 2018 года МВД Украины подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H-225, H-145 и Н-125. Первые H-225 прилетели в Украину 21 декабря 2018 года и 24 декабря 2019 года. В октябре 2020 года в Киев прилетели первые два вертолета H-145 для Нацполиции.
- В целом МВД уже получило 14 вертолетов (два Н-125, два Н-145 и 10 Н-225).