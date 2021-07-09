В Офісі президента призначили нового керівника Служби інформполітики

На місце керівника Служби інформаційної політики Офісу президента замість Олександра Курдіновича призначили радницю міністра розвитку громад і територій Наталію Дмитренко.

Про це «Бабелю» розповіло джерело в Офісі президента.

За його словами, Дмитренко почала працювати за декілька тижнів після звільнення Курдіновича у грудні 2020 року.

До приходу в ОП Курдінович працював заступником голови і головою Держкомтелерадіо й очолював комісію з питань захисту суспільної моралі за президентства Віктора Ющенка.