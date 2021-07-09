В Офисе президента назначили нового руководителя Службы информполитики

На место руководителя Службы информационной политики Офиса президента вместо Александра Курдиновича назначили советницу министра развития общин и территорий Наталью Дмитренко.

Об этом «Бабелю» рассказал источник в Офисе президента.

По его словам, Дмитренко начала работать через несколько недель после увольнения Курдиновича в декабре 2020 года.

До прихода в ОП Курдинович работал заместителем главы и главой Госкомтелерадио и возглавлял комиссию по вопросам защиты общественной морали во времена президентства Виктора Ющенко.