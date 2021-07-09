Суд заарештував на два місяці Мартинюка, який в Києві стріляв у поліцейського і цивільних

Голосіївський суд Києва взяв під варту до 5 вересня Івана Мартинюка, який 7 липня в Голосіївському районі влаштував стрілянину і поранив поліцейського та двох цивільних осіб.

Про це із залу суду повідомляє «Громадське».

За даними слідства, до Мартинюка о 10:30 у квартиру житлового комплексу на Голосіївському проспекті, щодо якої триває судова тяжба, прийшли поліцейські та просили відкрити двері на підставі постанови суду. Мартинюк відмовився це робити, розпилив газ і почав погрожувати. Після цього, за словами прокурора, він взяв рушницю і вистрілив, поранивши патрульного в руку.

Слідство вважає, що Мартинюк хотів вбити Андрія Лобанова й Олександра Кіченка, які разом із поліцейськими перебували в коридорі біля квартири. Лобанов є новим власником квартири, яку йому продали у 2020 році.

Захист Мартинюка заявляє, що до нього у квартиру прийшли поліцейські-дізнавачі з представниками Лобанова і приватної охоронної фірми «Шериф». На прохання Мартинюка дочекатися адвоката або показати рішення суду йому нібито відповіли відмовою, після чого почали виламувати двері. Тоді Мартинюк викликав поліцію, яка прибула нібито вже після пострілу.

Сам підозрюваний сказав, що не знав про те, що за дверима є поліцейські. За його словами, йому намагалися зламати замок, коли він просив дочекатися адвоката. Після розпилення газу, йому почали зрізати з дверей петлі. Мартинюк сказав, що після цього застосував зброю.