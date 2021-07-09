Суд арестовал на два месяца Мартынюка, который в Киеве стрелял в полицейского и гражданских

Голосеевский суд Киева взял под стражу до 5 сентября Ивана Мартынюка, который 7 июля в Голосеевском районе устроил стрельбу и ранил полицейского и двух гражданских лиц.

Об этом из зала суда сообщает «Громадське».

По данным следствия, к Мартынюку в 10:30 в квартиру жилого комплекса на Голосеевском проспекте, за которую идет судебная тяжба, пришли полицейские и попросили открыть дверь на основании постановления суда. Мартынюк отказался это делать, распылил газ и начал угрожать. После этого, по словам прокурора, он взял ружье и выстрелил, ранив патрульного в руку.

Следствие считает, что Мартынюк хотел убить Андрея Лобанова и Александра Киченко, которые вместе с полицейскими находились в коридоре возле квартиры. Лобанов является новым владельцем квартиры, которую ему продали в 2020 году.

Защита Мартынюка заявляет, что к нему в квартиру пришли полицейские-дознаватели с представителями Лобанова и частной охранной фирмы «Шериф». На просьбу Мартынюка дождаться адвоката или показать решение суда ему якобы ответили отказом, после чего стали выламывать дверь. Тогда Мартынюк вызвал полицию, которая прибыла якобы уже после выстрела.

Сам подозреваемый сказал, что не знал о том, что за дверью есть полицейские. По его словам, ему пытались сломать замок, когда он просил дождаться адвоката. После распыления газа, ему начали срезать с двери петли. Мартынюк сказал, что после этого применил оружие.