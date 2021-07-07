В Киеве неизвестный выстрелил в патрульных, которые приехали на вызов. Злоумышленника задержали

В Киеве в результате стрельбы на Голосеевском проспекте были ранены полицейский и гражданский человек. Через несколько часов полицейские задержали вооруженного злоумышленника.
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Сотрудники патрульной полиции выехали на вызов относительно конфликта в квартире на проспекте Голосеевском, но там хозяин квартиры выстрелил в них из охотничьего ружья.
В результате происшествия правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой человек — ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире. Пострадавших госпитализировали.
Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Задействованы спецназовцы.
Во время переговоров злоумышленник совершил поджог квартиры, где он закрылся.
Брат вероятного стрелка, ранившего двух человек в Киеве, прокомментировал события в комментарии hromadske.
Мужчина говорит, что стрелком является его брат — Иван Мартынюк. Объясняет, что стрельба произошла в квартире, по которой продолжается судебная тяжба. Якобы туда пришли неизвестные люди и сказали, что будут выселять его брата, но не показали соответствующие документы.
После этого на место происшествия вызвали полицию, а мужчина начал стрелять как в полицейских, так у людей, которые якобы пришли его выселять.
- В Харькове на улице Новоалександровская вечером 19 июня произошла перестрелка с участием помощника народного депутата Александра Куницкого — Дмитрия Никонова. По данным правоохранителей, конфликт произошел из-за парковочного места.