В Киеве неизвестный выстрелил в патрульных, которые приехали на вызов. Злоумышленника задержали

В Киеве в результате стрельбы на Голосеевском проспекте были ранены полицейский и гражданский человек. Через несколько часов полицейские задержали вооруженного злоумышленника.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудники патрульной полиции выехали на вызов относительно конфликта в квартире на проспекте Голосеевском, но там хозяин квартиры выстрелил в них из охотничьего ружья.

В результате происшествия правоохранитель получил огнестрельное ранение руки, а другой человек — ранение в лицо. После этого злоумышленник закрылся в квартире. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас в столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Задействованы спецназовцы.