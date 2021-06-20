В Харькове помощник нардепа устроил стрельбу из-за парковочного места — ранен человек

В Харькове на улице Новоалександровская вечером 19 июня произошла стрельба с участием помощника народного депутата Александра Куницкого — Дмитрия Никонова.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, конфликт произошел из-за парковочного места.

В результате стрельбы пострадал мужчина 1979 года рождения, он был госпитализирован с ранением стопы из спецсредства для отстрела резиновых пуль.

Между тем Никонов написал на своей странице в Facebook, что пострадавший был инициатором стычки, а ранение получил из-за рикошета.

«Я попросил отъехать от зарядной станции, на свободное место. Водитель Audi выскочил из машины и ударил меня локтем, встав на мою ногу, не дав мне сделать шаг назад. Я оттолкнулся от него, и он продолжил нападение, нанес мне удар в висок кулаком. Я в целях самообороны и недопущения дальнейшего покушения на свою жизнь и здоровье достал из сумки травматический пистолет», — рассказал помощник депутата.

По словам Никонова, он дважды предупредил мужчину, что будет вынужден применить оружие для самозащиты, если тот продолжит нападать.

«После каждого предупреждения я делал предупредительный выстрел в землю и так сделал дважды. Но нападавший, пытаясь снова нанести удары, приблизился снова на расстояние удара и получил рикошет в палец на ноге», — заверил он.

В то же время пострадавший рассказал, что события происходили несколько иначе.

«Он начал грубить. Я закрыл стекло, сказал, что разговор окончен. Он обошел машину, подошел к моей водительской двери и начал на меня нападать, бить с ноги. Я начал на него наступать, но он достал пистолет, перезарядил. Получил в голову, опасаясь за свою жизнь. Он начал тогда стрелять. [...] Он начал меня бить, потом, достав пистолет, еще раз ударил меня. Я ударил, потому что думал, что он сейчас применит пистолет, думал, сейчас упадет, может протрезвеет человек. Он начал стрелять. Первый раз промахнулся, возле ноги попал, вторая пуля попала в ногу», — рассказал мужчина.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по статье ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины и выясняет все обстоятельства происшествия.