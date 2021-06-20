У Харкові помічник нардепа влаштував стрілянину через паркувальне місце — поранено людину

У Харкові на вулиці Новоолександрівська ввечері 19 червня сталася стрілянина за участю помічника народного депутата Олександра Куницького — Дмитра Ніконова.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

За даними правоохоронців, конфлікт стався через паркувальне місце.

Унаслідок стрілянини постраждав чоловік 1979 року народження, його госпіталізували з пораненням стопи зі спецзасобу для відстрілу гумових куль.

Тим часом Ніконов написав на своїй сторінці у Facebook, що постраждалий був ініціатором сутички, а поранення отримав через рикошет.

«Я попросив відʼїхати від зарядної станції, на вільне місце. Водій Audi вискочив з авто і вдарив мене ліктем, ставши на мою ногу, не давши мені зробити крок назад. Я відштовхнувся від нього, і він продовжив напад, завдав мені удар у скроню кулаком. Я з метою самооборони і недопущення подальшого замаху на своє життя і здоровʼя дістав із сумки травматичний пістолет», — розповів помічник депутата.

За словами Ніконова, він двічі попередив чоловіка, що буде змушений застосувати зброю для самозахисту, якщо той продовжить нападати.

«Після кожного попередження я робив попереджувальний постріл у землю і так зробив двічі. Але нападник, намагаючись знову завдати удари, наблизився знову на відстань удару і отримав рикошет у палець на нозі», — запевнив він.

Водночас постраждалий розповів, що події відбувалися трохи інакше.

«Він почав грубити. Я закрив скло, сказав, що розмову закінчено. Він обійшов машину, підійшов до моїх водійських дверей і почав на мене нападати, бити з ноги. Я почав на нього наступати, але він дістав пістолет, перезарядив. Отримав у голову, побоюючись за своє життя. Він почав тоді стріляти. [...] Він почав мене бити, потім, діставши пістолет, ще раз вдарив мене. Я вдарив, бо думав, що він зараз застосує пістолет, думав, зараз впаде, може протверезіє людина. Він почав стріляти. Перший раз промахнувся, біля ноги влучив, друга куля влучила в ногу», — розповів чоловік.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та зʼясовує всі обставини події.