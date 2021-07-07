У Києві невідомий вистрілив у патрульних, які приїхали на виклик. Зловмисника затримали

У Києві внаслідок стрілянини на Голосіївському проспекті були поранені поліцейський та цивільна людина. Через кілька годин поліцейські затримали озброєного зловмисника.

Про це повідомила пресслужба МВС.

Працівники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту у квартирі на проспекті Голосіївському, але там власник помешкання вистрілив у них з мисливської рушниці.

Внаслідок події правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік — поранення в обличчя. Після цього зловмисник зачинився у квартирі. Потерпілих госпіталізували.

Наразі у столиці введено спеціальну поліцейську операцію для затримання зловмисника. Задіяні спецпризначенці.