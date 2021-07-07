Полиция назвала причину стрельбы в Голосеевском районе Киева. Там ранили двух человек

Причиной конфликта со стрельбой в Голосеевском районе Киева стала квартира, которую не смогли поделить прежние и новые владельцы.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Он подтвердил, что сначала в полицию поступила информация о конфликте из-за права собственности на квартиру, после чего на место происшествия прибыл наряд патрульной полиции.

«Злоумышленник открыл огонь. По меньшей мере два выстрела из охотничьего ружья, по предварительной информации, незарегистрированного. Конфликт произошел между новыми и старыми владельцами кваритиры», — сказал Крищенко и добавил, что непосредственно во время штурма никто не пострадал.

Сейчас задержанный находится в районном управлении полиции, открыто уголовное производство по факту покушения на жизнь сотрудника правоохранительного органа.