Колишній посол Грузії, голова ДФС і екссекретар РНБО: на посаду голови БЕБ претендують 57 кандидатів

На посаду голови Бюро економічної безпеки претендуватимуть 57 кандидатів. Термін прийому документів завершився ввечері 7 липня.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила нардеп від «Слуги народу» і співавтор закону про створення БЕБ Ольга Василевська-Смаглюк.
Вона також оприлюднила повний перелік кандидатів. За посаду голови БЕБ змагатимуться:
- Грігол Шалвович Катамадзе — колишній посол Грузії в Україні;
- Шершньов Павло Сергійович;
- Постолов Михайло Юрійович;
- Ступак Іван Іванович — екснардеп від «Партії регіонів»;
- Руденко Олександр Володимирович;
- Ковчі Аттіла Ласлович;
- Глущенко Микола Іванович;
- Маштабей Сергій Валентинович;
- Калабухова Світлана Вікторівна;
- Гайченко Андрій Віталійович — заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби;
- Олійник Сергій Васильович;
- Гейко Олександр Анатолійович;
- Корчинський Микола Миколайович;
- Шейко Олександр Миколайович;
- Путято Геннадій Валерійович;
- Ковальчук Володимир Олександрович;
- Павловський Дмитро Павлович;
- Воротинцев Єгор Васильович;
- Куликов Кирило Борисович — екснардеп від «Наша Україна – Народна самооборона»;
- Феофілатов Денис Миколайович;
- Іваненко Ігор Володимирович;
- Солодченко Сергій Вікторович — ексголова ДФС;
- Мельник Вадим Іванович — голова ДФС;
- Величко Володимир Анатолійович;
- Голод Сергій Валерійович;
- Кябда Ярослав Васильович;
- Татарінов Роман Володимирович;
- Гречана Тетяна Володимирівна;
- Новак Анатолій Миколайович;
- Карєєв Олександр Михайлович;
- Негодюк Олександр Васильович;
- Катеринчук Микола Дмитрович — голова Європейської партії України, екснардеп;
- Туровський Олексій Анатолійович;
- Хомʼяк Мирослав Степанович;
- Ткаченко Володимир Миколайович;
- Сергієнко Юрій Вікторович;
- Осмаловський Денис Юлійович;
- Осипчук Роман Сергійович;
- Ткаченко Артем Вікторович;
- Клименко Юрій Валентинович;
- Діденко Юрій Миколайович;
- Горбаль Василь Миколайович;
- Оксинюк Сергій Григорович;
- Альвас Ігор Іванович;
- Синявська Марія Олексіївна;
- Павленко Вадим Іванович;
- Горбенко Ганна Миколаївна;
- Данилюк Олександр Олександрович — колишній міністр фінансів та екссекретар РНБО;
- Джан Раджамі Мохаммадович;
- Куций Максим Васильович;
- Шаповалов Олег Анатолійович;
- Пасека Дмитро Олександрович;
- Яцик Юлія Григорівна;
- Чегіль Богдан Іванович;
- Горбаль Василь Михайлович;
- Шевченко Андрій Григорович;
- Вовк Василь Васильович — колишній співробітник СБУ, заслужений юрист України
«57 — це ще не все. До 12.07 ще будуть приймати документи, які були відправлені до 07.07 поштою рекомендованими листами і будуть доходити комісії поштою», — підкреслила депутатка.
- Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Відтак в Україні ліквідують Податкову міліцію, економічнi підрозділи СБУ та Нацполіції — замість них буде БЕБ.