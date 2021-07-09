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Колишній посол Грузії, голова ДФС і екссекретар РНБО: на посаду голови БЕБ претендують 57 кандидатів

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

На посаду голови Бюро економічної безпеки претендуватимуть 57 кандидатів. Термін прийому документів завершився ввечері 7 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила нардеп від «Слуги народу» і співавтор закону про створення БЕБ Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона також оприлюднила повний перелік кандидатів. За посаду голови БЕБ змагатимуться:

  • Грігол Шалвович Катамадзе — колишній посол Грузії в Україні;
  • Шершньов Павло Сергійович;
  • Постолов Михайло Юрійович;
  • Ступак Іван Іванович — екснардеп від «Партії регіонів»;
  • Руденко Олександр Володимирович;
  • Ковчі Аттіла Ласлович;
  • Глущенко Микола Іванович;
  • Маштабей Сергій Валентинович;
  • Калабухова Світлана Вікторівна;
  • Гайченко Андрій Віталійович — заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби;
  • Олійник Сергій Васильович;
  • Гейко Олександр Анатолійович;
  • Корчинський Микола Миколайович;
  • Шейко Олександр Миколайович;
  • Путято Геннадій Валерійович;
  • Ковальчук Володимир Олександрович;
  • Павловський Дмитро Павлович;
  • Воротинцев Єгор Васильович;
  • Куликов Кирило Борисович — екснардеп від «Наша Україна – Народна самооборона»;
  • Феофілатов Денис Миколайович;
  • Іваненко Ігор Володимирович;
  • Солодченко Сергій Вікторович — ексголова ДФС;
  • Мельник Вадим Іванович — голова ДФС;
  • Величко Володимир Анатолійович;
  • Голод Сергій Валерійович;
  • Кябда Ярослав Васильович;
  • Татарінов Роман Володимирович;
  • Гречана Тетяна Володимирівна;
  • Новак Анатолій Миколайович;
  • Карєєв Олександр Михайлович;
  • Негодюк Олександр Васильович;
  • Катеринчук Микола Дмитрович — голова Європейської партії України, екснардеп;
  • Туровський Олексій Анатолійович;
  • Хомʼяк Мирослав Степанович;
  • Ткаченко Володимир Миколайович;
  • Сергієнко Юрій Вікторович;
  • Осмаловський Денис Юлійович;
  • Осипчук Роман Сергійович;
  • Ткаченко Артем Вікторович;
  • Клименко Юрій Валентинович;
  • Діденко Юрій Миколайович;
  • Горбаль Василь Миколайович;
  • Оксинюк Сергій Григорович;
  • Альвас Ігор Іванович;
  • Синявська Марія Олексіївна;
  • Павленко Вадим Іванович;
  • Горбенко Ганна Миколаївна;
  • Данилюк Олександр Олександрович — колишній міністр фінансів та екссекретар РНБО;
  • Джан Раджамі Мохаммадович;
  • Куций Максим Васильович;
  • Шаповалов Олег Анатолійович;
  • Пасека Дмитро Олександрович;
  • Яцик Юлія Григорівна;
  • Чегіль Богдан Іванович;
  • Горбаль Василь Михайлович;
  • Шевченко Андрій Григорович;
  • Вовк Василь Васильович — колишній співробітник СБУ, заслужений юрист України

«57 — це ще не все. До 12.07 ще будуть приймати документи, які були відправлені до 07.07 поштою рекомендованими листами і будуть доходити комісії поштою», — підкреслила депутатка.

  • Верховна Рада 28 січня 2021 року ухвалила закон «Про Бюро економічної безпеки України». Його діяльність координуватиме Кабінет міністрів. Відтак в Україні ліквідують Податкову міліцію, економічнi підрозділи СБУ та Нацполіції — замість них буде БЕБ.