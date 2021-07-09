Колишній посол Грузії, голова ДФС і екссекретар РНБО: на посаду голови БЕБ претендують 57 кандидатів

На посаду голови Бюро економічної безпеки претендуватимуть 57 кандидатів. Термін прийому документів завершився ввечері 7 липня.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила нардеп від «Слуги народу» і співавтор закону про створення БЕБ Ольга Василевська-Смаглюк.

Вона також оприлюднила повний перелік кандидатів. За посаду голови БЕБ змагатимуться:

Грігол Шалвович Катамадзе — колишній посол Грузії в Україні;

Шершньов Павло Сергійович;

Постолов Михайло Юрійович;

Ступак Іван Іванович — екснардеп від «Партії регіонів»;

Руденко Олександр Володимирович;

Ковчі Аттіла Ласлович;

Глущенко Микола Іванович;

Маштабей Сергій Валентинович;

Калабухова Світлана Вікторівна;

Гайченко Андрій Віталійович — заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби;

Олійник Сергій Васильович;

Гейко Олександр Анатолійович;

Корчинський Микола Миколайович;

Шейко Олександр Миколайович;

Путято Геннадій Валерійович;

Ковальчук Володимир Олександрович;

Павловський Дмитро Павлович;

Воротинцев Єгор Васильович;

Куликов Кирило Борисович — екснардеп від «Наша Україна – Народна самооборона»;

Феофілатов Денис Миколайович;

Іваненко Ігор Володимирович;

Солодченко Сергій Вікторович — ексголова ДФС;

Мельник Вадим Іванович — голова ДФС;

Величко Володимир Анатолійович;

Голод Сергій Валерійович;

Кябда Ярослав Васильович;

Татарінов Роман Володимирович;

Гречана Тетяна Володимирівна;

Новак Анатолій Миколайович;

Карєєв Олександр Михайлович;

Негодюк Олександр Васильович;

Катеринчук Микола Дмитрович — голова Європейської партії України, екснардеп;

Туровський Олексій Анатолійович;

Хомʼяк Мирослав Степанович;

Ткаченко Володимир Миколайович;

Сергієнко Юрій Вікторович;

Осмаловський Денис Юлійович;

Осипчук Роман Сергійович;

Ткаченко Артем Вікторович;

Клименко Юрій Валентинович;

Діденко Юрій Миколайович;

Горбаль Василь Миколайович;

Оксинюк Сергій Григорович;

Альвас Ігор Іванович;

Синявська Марія Олексіївна;

Павленко Вадим Іванович;

Горбенко Ганна Миколаївна;

Данилюк Олександр Олександрович — колишній міністр фінансів та екссекретар РНБО;

Джан Раджамі Мохаммадович;

Куций Максим Васильович;

Шаповалов Олег Анатолійович;

Пасека Дмитро Олександрович;

Яцик Юлія Григорівна;

Чегіль Богдан Іванович;

Горбаль Василь Михайлович;

Шевченко Андрій Григорович;

Вовк Василь Васильович — колишній співробітник СБУ, заслужений юрист України

«57 — це ще не все. До 12.07 ще будуть приймати документи, які були відправлені до 07.07 поштою рекомендованими листами і будуть доходити комісії поштою», — підкреслила депутатка.