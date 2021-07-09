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Бывший посол Грузии, глава ГФС и экс-секретарь СНБО: на должность главы БЭБ претендуют 57 кандидатов

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

На должность главы Бюро экономической безопасности будут претендовать 57 кандидатов. Срок принятия документов завершился вечером 7 июля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила нардеп от «Слуги народа» и соавтор закона о создании БЭБ Ольга Василевская-Смаглюк.

Она также обнародовала полный список кандидатов. За пост главы БЭБ будут соревноваться:

  • Григол Шалвович Катамадзе — бывший посол Грузии в Украине;
  • Шершнев Павел Сергеевич;
  • Постолов Михаил Юрьевич;
  • Ступак Иван Иванович — экс-нардеп от «Партии регионов»;
  • Руденко Александр Владимирович;
  • Ковчи Аттила Ласлович;
  • Глущенко Николай Иванович;
  • Маштабей Сергей Валентинович;
  • Калабухова Светлана Викторовна;
  • Гайченко Андрей Витальевич — заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы;
  • Олейник Сергей Васильевич;
  • Гейко Александр Анатольевич;
  • Корчинский Николай Николаевич;
  • Шейко Александр Николаевич;
  • Путято Геннадий Валерьевич;
  • Ковальчук Владимир Александрович;
  • Павловский Дмитрий Павлович;
  • Воротынцев Егор Васильевич;
  • Куликов Кирилл Борисович — экс-нардеп от «Наша Украина — Народная самооборона»;
  • Феофилатов Денис Николаевич;
  • Иваненко Игорь Владимирович;
  • Солодченко Сергей Викторович — экс-глава ГФС;
  • Мельник Вадим Иванович — председатель ГФС;
  • Величко Владимир Анатольевич;
  • Голод Сергей Валерьевич;
  • Кябда Ярослав Васильевич;
  • Татаринов Роман Владимирович;
  • Гречана Татьяна Владимировна;
  • Новак Анатолий Николаевич;
  • Кареев Александр Михайлович;
  • Негодюк Александр Васильевич;
  • Катеринчук Николай Дмитриевич — глава Европейской партии Украины, экс-нардеп;
  • Туровский Алексей Анатольевич;
  • Хомяк Мирослав Степанович;
  • Ткаченко Владимир Николаевич;
  • Сергиенко Юрий Викторович;
  • Осмаловский Денис Юльевич;
  • Осипчук Роман Сергеевич;
  • Ткаченко Артем Викторович;
  • Клименко Юрий Валентинович;
  • Диденко Юрий Николаевич;
  • Горбаль Василий Николаевич;
  • Оксинюк Сергей Григорьевич
  • Альвас Игорь Иванович;
  • Синявская Мария Алексеевна;
  • Павленко Вадим Иванович;
  • Горбенко Анна Николаевна;
  • Данилюк Александр Александрович — бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО;
  • Джан Раджами Мохаммадович;
  • Куцый Максим Васильевич;
  • Шаповалов Олег Анатольевич;
  • Пасека Дмитрий Александрович;
  • Яцык Юлия Григорьевна;
  • Чегиль Богдан Иванович;
  • Горбаль Василий Михайлович;
  • Шевченко Андрей Григорьевич;
  • Вовк Василий Васильевич — бывший сотрудник СБУ, заслуженный юрист Украины

«57 — это еще не все. До 12.07 еще будут принимать документы, которые были отправлены до 07.07 по почте заказными письмами и будут доходить комиссии по почте», — подчеркнула депутат.

  • Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Его деятельность будет координировать Кабинет министров. Поэтому в Украине ликвидируют налоговую милицию, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо них будет БЭБ.