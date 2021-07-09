Бывший посол Грузии, глава ГФС и экс-секретарь СНБО: на должность главы БЭБ претендуют 57 кандидатов

На должность главы Бюро экономической безопасности будут претендовать 57 кандидатов. Срок принятия документов завершился вечером 7 июля.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила нардеп от «Слуги народа» и соавтор закона о создании БЭБ Ольга Василевская-Смаглюк.
Она также обнародовала полный список кандидатов. За пост главы БЭБ будут соревноваться:
- Григол Шалвович Катамадзе — бывший посол Грузии в Украине;
- Шершнев Павел Сергеевич;
- Постолов Михаил Юрьевич;
- Ступак Иван Иванович — экс-нардеп от «Партии регионов»;
- Руденко Александр Владимирович;
- Ковчи Аттила Ласлович;
- Глущенко Николай Иванович;
- Маштабей Сергей Валентинович;
- Калабухова Светлана Викторовна;
- Гайченко Андрей Витальевич — заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы;
- Олейник Сергей Васильевич;
- Гейко Александр Анатольевич;
- Корчинский Николай Николаевич;
- Шейко Александр Николаевич;
- Путято Геннадий Валерьевич;
- Ковальчук Владимир Александрович;
- Павловский Дмитрий Павлович;
- Воротынцев Егор Васильевич;
- Куликов Кирилл Борисович — экс-нардеп от «Наша Украина — Народная самооборона»;
- Феофилатов Денис Николаевич;
- Иваненко Игорь Владимирович;
- Солодченко Сергей Викторович — экс-глава ГФС;
- Мельник Вадим Иванович — председатель ГФС;
- Величко Владимир Анатольевич;
- Голод Сергей Валерьевич;
- Кябда Ярослав Васильевич;
- Татаринов Роман Владимирович;
- Гречана Татьяна Владимировна;
- Новак Анатолий Николаевич;
- Кареев Александр Михайлович;
- Негодюк Александр Васильевич;
- Катеринчук Николай Дмитриевич — глава Европейской партии Украины, экс-нардеп;
- Туровский Алексей Анатольевич;
- Хомяк Мирослав Степанович;
- Ткаченко Владимир Николаевич;
- Сергиенко Юрий Викторович;
- Осмаловский Денис Юльевич;
- Осипчук Роман Сергеевич;
- Ткаченко Артем Викторович;
- Клименко Юрий Валентинович;
- Диденко Юрий Николаевич;
- Горбаль Василий Николаевич;
- Оксинюк Сергей Григорьевич
- Альвас Игорь Иванович;
- Синявская Мария Алексеевна;
- Павленко Вадим Иванович;
- Горбенко Анна Николаевна;
- Данилюк Александр Александрович — бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО;
- Джан Раджами Мохаммадович;
- Куцый Максим Васильевич;
- Шаповалов Олег Анатольевич;
- Пасека Дмитрий Александрович;
- Яцык Юлия Григорьевна;
- Чегиль Богдан Иванович;
- Горбаль Василий Михайлович;
- Шевченко Андрей Григорьевич;
- Вовк Василий Васильевич — бывший сотрудник СБУ, заслуженный юрист Украины
«57 — это еще не все. До 12.07 еще будут принимать документы, которые были отправлены до 07.07 по почте заказными письмами и будут доходить комиссии по почте», — подчеркнула депутат.
- Верховная Рада 28 января 2021 года приняла закон «О Бюро экономической безопасности Украины». Его деятельность будет координировать Кабинет министров. Поэтому в Украине ликвидируют налоговую милицию, экономические подразделения СБУ и Нацполиции — вместо них будет БЭБ.