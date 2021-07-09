Бывший посол Грузии, глава ГФС и экс-секретарь СНБО: на должность главы БЭБ претендуют 57 кандидатов

На должность главы Бюро экономической безопасности будут претендовать 57 кандидатов. Срок принятия документов завершился вечером 7 июля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила нардеп от «Слуги народа» и соавтор закона о создании БЭБ Ольга Василевская-Смаглюк.

Она также обнародовала полный список кандидатов. За пост главы БЭБ будут соревноваться:

Григол Шалвович Катамадзе — бывший посол Грузии в Украине;

Шершнев Павел Сергеевич;

Постолов Михаил Юрьевич;

Ступак Иван Иванович — экс-нардеп от «Партии регионов»;

Руденко Александр Владимирович;

Ковчи Аттила Ласлович;

Глущенко Николай Иванович;

Маштабей Сергей Валентинович;

Калабухова Светлана Викторовна;

Гайченко Андрей Витальевич — заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы;

Олейник Сергей Васильевич;

Гейко Александр Анатольевич;

Корчинский Николай Николаевич;

Шейко Александр Николаевич;

Путято Геннадий Валерьевич;

Ковальчук Владимир Александрович;

Павловский Дмитрий Павлович;

Воротынцев Егор Васильевич;

Куликов Кирилл Борисович — экс-нардеп от «Наша Украина — Народная самооборона»;

Феофилатов Денис Николаевич;

Иваненко Игорь Владимирович;

Солодченко Сергей Викторович — экс-глава ГФС;

Мельник Вадим Иванович — председатель ГФС;

Величко Владимир Анатольевич;

Голод Сергей Валерьевич;

Кябда Ярослав Васильевич;

Татаринов Роман Владимирович;

Гречана Татьяна Владимировна;

Новак Анатолий Николаевич;

Кареев Александр Михайлович;

Негодюк Александр Васильевич;

Катеринчук Николай Дмитриевич — глава Европейской партии Украины, экс-нардеп;

Туровский Алексей Анатольевич;

Хомяк Мирослав Степанович;

Ткаченко Владимир Николаевич;

Сергиенко Юрий Викторович;

Осмаловский Денис Юльевич;

Осипчук Роман Сергеевич;

Ткаченко Артем Викторович;

Клименко Юрий Валентинович;

Диденко Юрий Николаевич;

Горбаль Василий Николаевич;

Оксинюк Сергей Григорьевич

Альвас Игорь Иванович;

Синявская Мария Алексеевна;

Павленко Вадим Иванович;

Горбенко Анна Николаевна;

Данилюк Александр Александрович — бывший министр финансов и экс-секретарь СНБО;

Джан Раджами Мохаммадович;

Куцый Максим Васильевич;

Шаповалов Олег Анатольевич;

Пасека Дмитрий Александрович;

Яцык Юлия Григорьевна;

Чегиль Богдан Иванович;

Горбаль Василий Михайлович;

Шевченко Андрей Григорьевич;

Вовк Василий Васильевич — бывший сотрудник СБУ, заслуженный юрист Украины

«57 — это еще не все. До 12.07 еще будут принимать документы, которые были отправлены до 07.07 по почте заказными письмами и будут доходить комиссии по почте», — подчеркнула депутат.