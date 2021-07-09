Обленерго заперечує крадіжку електрики для майнінгу криптовалюти у Вінниці. СБУ стоїть на своєму

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що виявила найбільшу в країні криптоферму в одному з колишніх приміщень АТ «Вінницяобленерго».

Втім обленерго стверджує, що ніхто не крав електричну енергію з їхніх мереж.

СБУ каже, що на території Вінницяобленерго працювали ферми для майнінгу криптовалюти, хоча компанія заперечує наявність у них відповідного обладнання.

Вони пояснюють, що на територіях, прилеглих до АТ «Вінницяобленерго», 7 липня дійсно проводилися слідчі дії і їхніх фахівців залучили до обстеження.

Але, за словами пресслужби, регулятор не виявив жодних фактів крадіжок електричної енергії.

«Тому інформація щодо багатомільйонних крадіжок електроенергії не відповідає дійсності», — резюмує обленерго.