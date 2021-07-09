Облэнерго отрицает кражу электричества для майнинга криптовалюты в Виннице. СБУ стоит на своем

Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что выявила крупнейшую в стране криптоферму в одном из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго».
Но облэнерго утверждает, что никто не воровал электроэнергию с их сетей.
СБУ говорит, что на территории Винницаоблэнерго работали фермы для майнинга криптовалюты, хотя компания отрицает наличие у них соответствующего оборудования.
Они объясняют, что на территориях, прилегающих к АО «Винницаоблэнерго», 7 июля действительно проводились следственные действия и их специалистов привлекли к обследованию.
Но, по словам прес-сслужбы, регулятор не обнаружил никаких фактов краж электроэнергии.
«Поэтому информация о многомиллионных кражах электроэнергии не соответствует действительности», — резюмирует облэнерго.
В свою очередь СБУ в комментарии УП уверяет, что оперирует «цифрами и фактами и имеет аргументированные доказательства масштабных краж электроэнергии на АО «Винницаоблэнерго».
- В 2019 году в подразделении Львовской железной дороги обнаружили майнинговую ферму криптовалюты, которую организовали должностные лица.
- До этого на подобном попались работники Государственной судебной администрации.