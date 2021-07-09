Облэнерго отрицает кражу электричества для майнинга криптовалюты в Виннице. СБУ стоит на своем

Накануне Служба безопасности Украины сообщила, что выявила крупнейшую в стране криптоферму в одном из бывших помещений АО «Винницаоблэнерго».

Но облэнерго утверждает, что никто не воровал электроэнергию с их сетей.

СБУ говорит, что на территории Винницаоблэнерго работали фермы для майнинга криптовалюты, хотя компания отрицает наличие у них соответствующего оборудования.

Они объясняют, что на территориях, прилегающих к АО «Винницаоблэнерго», 7 июля действительно проводились следственные действия и их специалистов привлекли к обследованию.

Но, по словам прес-сслужбы, регулятор не обнаружил никаких фактов краж электроэнергии.

«Поэтому информация о многомиллионных кражах электроэнергии не соответствует действительности», — резюмирует облэнерго.