Сторони досягли компромісу: Марченко анонсував підписання угоди між Україною та МВФ

Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли компромісу щодо низки питань, зокрема, антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ.

Відтак незабаром очікується угода на рівні персоналу, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Представники МВФ відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, Україна досягла значних результатів у виконанні пропозицій МВФ.

Однак експерти фонду зазначили, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади.