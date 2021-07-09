Стороны достигли компромисса: Марченко анонсировал подписание соглашения между Украиной и МВФ

Во время переговоров между Украиной и Международным валютным фондом стороны достигли компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросу независимости НАБУ.

Поэтому вскоре ожидается соглашение на уровне персонала, сообщает прес-служба Минфина.

Представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества.

По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина достигла значительных результатов в выполнении предложений МВФ.

Однако эксперты фонда отметили, что решения КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.