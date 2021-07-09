Стороны достигли компромисса: Марченко анонсировал подписание соглашения между Украиной и МВФ

Во время переговоров между Украиной и Международным валютным фондом стороны достигли компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросу независимости НАБУ.
Поэтому вскоре ожидается соглашение на уровне персонала, сообщает прес-служба Минфина.
Представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества.
По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина достигла значительных результатов в выполнении предложений МВФ.
Однако эксперты фонда отметили, что решения КСУ привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.
В итоге стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.
- Украинское правительство надеется получить в этом году от МВФ транш в размере 0,7 миллиарда долларов по программе stand by, министр финансов Сергей Марченко с делегацией сейчас ведет соответствующие переговоры в Вашингтоне.