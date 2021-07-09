Держпродспоживслужба скасує штраф для «Нової пошти» у 326 мільйонів гривень

Державна служба України з питань захисту споживачів скасує штраф для «Нової пошти» на 325,85 мільйона гривень за «неякісне обслуговування» і «систематичне порушення прав споживачів».

Про це голова служби Владислава Магалецька написала у Facebook.

Вона зазначила, що такого штрафу не буде, адже він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення. Окрім цього, 9 липня вона зустрінеться з представниками «Нової пошти» та бізнес-спільноти.

Із винуватцями скандалу в Харківській області розбираються — Магалецьку цікавлять мотиви рішення оштрафувати компанію на 325,85 мільйона гривень.