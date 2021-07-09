Госпродпотребслужба отменит штраф для «Новой почты» в 326 миллионов гривен

Государственная служба Украины по вопросам защиты потребителей отменит штраф для «Новой почты» на 325,85 миллиона гривен за «некачественное обслуживание» и «систематическое нарушение прав потребителей».

Об этом глава службы Владислава Магалецкая написала в Facebook.

Она отметила, что такого штрафа не будет, поскольку он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Кроме этого, 9 июля она встретится с представителями «Новой почты» и бизнес-сообщества.

С виновниками скандала в Харьковской области разбираются — Магалецкую интересуют мотивы решения оштрафовать компанию на 325,85 миллиона гривен.