До кінця тижня синоптики прогнозують в Україні спеку і чисте небо

До кінця тижня в Україні переважатиме спекотна погода. Опадів не передбачається — небо буде чистим.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

На півдні країни очікується ясна погода, температура вдень до понеділка включно +29...+32 °С, у понеділок мінлива хмарність, вітер слабкий до помірного. В Одесі температура повітря буде відчуватися на 1—2 градуси вище показань термометра. У Криму дощі припиняються й встановлюється спекотна суха погода до +30 °С.

Температура води біля курортів Чорного моря до +24 °С, біля курортів Азовського моря до +26,7 °С.

У східних областях України до понеділка сонячно та спекотно, до +33 °С. Північний, північно-східний вітер слабкий до помірного. Вологість повітря вдень невелика, тому спека переноситиметься досить легко.

У Маріуполі сонячно, температура повітря вдень +31 °С, вночі +21...+22 °С. Вітер північних напрямків до 4 м/сек. Температура води на морському узбережжі до +26 °С.