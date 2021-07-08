До конца недели синоптики прогнозируют в Украине жару и чистое небо

До конца недели в Украине будет преобладать жаркая погода. Осадков не предвидится — небо будет чистым.

Об этом сообщает Sinoptik.ua.

На юге страны ожидается ясная погода, температура днем до понедельника включительно +29…+32 °С, в понедельник малооблачно, ветер слабый до умеренного. В Одессе температура воздуха будет ощущаться на 1—2 градуса выше показаний термометра. В Крыму дожди прекращаются и устанавливается жаркая сухая погода до +30 °С.

Температура воды у курортов Черного моря до +24 °С, у курортов Азовского моря до +26,7 °С.

В восточных областях Украины до понедельника солнечно и жарко, до +33 °С. Северный, северо-восточный ветер — слабый до умеренного. Влажность воздуха днем небольшая, поэтому жара будет переноситься достаточно легко.

В Мариуполе солнечно, температура воздуха днем +31 °С, ночью +21…+22 °С. Ветер северных направлений до 4 м/с. Температура воды на морском побережье до +26 °С.