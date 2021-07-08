Правоохоронці оголосили підозру чоловікові, який у Києві стріляв у поліцейського та цивільних

Правоохоронці оголосили підозру чоловікові, який у Голосіївському районі Києва влаштував стрілянину та поранив поліцейського і двох цивільних людей.

Про це пише Київська міська прокуратура.

«За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчими поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 7 липня відкрив стрілянину у житловому будинку та поранив трьох людей, у тому числі поліцейського. Дії підозрюваного кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що прокурори клопочуть про обрання запобіжного заходу чоловікові у вигляді тримання під вартою.

Натомість друзі підозрюваного розповіли, що чоловік вже рік бореться у судах за право власності на квартиру. Саме в ній він перебував, коли влаштував стрілянину. Ще рік тому квартиру через борги за кредити виставили на електронні торги і у неї з’явився новий власник. Але колишній власник, якого звати Іван, у судах оскаржує це рішення. За його словами, до квартири постійно навідуються озброєні молодики, які намагаються примусово виселити його з квартири, а сам процес він називає рейдерським захопленням. Минулорічний сюжет ТСН про скандал навколо цього житла можна переглянути за посиланням.