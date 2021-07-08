Правоохранители объявили подозрение мужчине, который в Киеве стрелял в полицейского и гражданских

Правоохранители объявили подозрение мужчине, который в Голосеевском районе Киева устроил стрельбу и ранил полицейского и двух гражданских лиц.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

«За процессуального руководства Голосеевской окружной прокуратуры города Киева следователями полиции сообщено о подозрении мужчине, который 7 июля открыл стрельбу в жилом доме и ранил трех человек, в том числе полицейского. Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Там отметили, что прокуроры ходатайствуют об избрании меры пресечения мужчине в виде содержания под стражей.

В то же время друзья подозреваемого рассказали, что мужчина уже год борется в судах за право собственности на квартиру. Именно в ней он находился, когда устроил стрельбу. Еще год назад квартиру из-за долгов по кредитам выставили на электронные торги и у нее появился новый владелец. Но бывший владелец, которого зовут Иван, в судах оспаривает это решение. По его словам, в квартиру постоянно наведываются вооруженные молодые люди, которые пытаются принудительно выселить его из квартиры, а сам процесс он называет рейдерским захватом. Прошлогодний сюжет ТСН о скандале вокруг этого жилья можно посмотреть по ссылке.