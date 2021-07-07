Обвал будинку в Маямі: кількість загиблих зросла до 46 осіб

Під уламками зруйнованої багатоповерхівки в Маямі рятувальники знайшли вже 46 загиблих.

Про це повідомляє Reuters.

У середу рятувальники витягли ще 10 тіл з уламків будинку. Таким чином кількість загиблих досягла 46. При цьому 94 людини вважаються зниклими безвісти.

Зазначається, що пошуки постраждалих в результаті обвалу багатоповерхового будинку в Маямі продовжилися відразу ж після того, як відступив тропічний шторм Ельза. Мер Майамі Даніелла Левін Кава повідомила, що після знесення зруйнованої будівлі шукати людей стало легше.

Місцева влада заявляє, що не втрачає надії знайти тих, хто вижив. Попри це ніхто не був виявлений живим в руїнах з перших годин після обвалення будівлі.