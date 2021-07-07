Обвал дома в Майами: количество погибших возросло до 46 человек

Под обломками разрушенной многоэтажки в Майами спасатели нашли уже 46 погибших.

Об этом сообщает Reuters.

В среду спасатели извлекли еще 10 тел из обломков дома. Таким образом число погибших достигло 46. При этом 94 человека считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что поиски пострадавших продолжились сразу же после того, как отступил тропический шторм «Эльза». Мэр Майами Даниэлла Левин Кава сообщила, что после сноса разрушенного здания искать людей стало легче.

Местные власти заявляют, что не теряют надежды найти выживших. Несмотря на это, под обломками дома пока не удалось найти никого из выживших.