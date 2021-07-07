Міністр оборони Таран розповів про нові туфлі для військовослужбовиць: Зі шнурками та нижчими підборами

Міністр оборони України Андрій Таран заявляє, що на параді до Дня Незалежності жінки-військовослужбовці маршуватимуть у новому зразку туфель — вони мають шнурівку, що дає змогу враховувати різні форми стопи.
Про це він заявив на засіданні уряду 7 липня.
Також у нових туфлях каблук буде набагато меншим. Міністр зазначив, що форму одягу для жінок-військовослужбовців, яка передбачає туфлі на підборах, ухвалили ще у 2017 році.
Нагадаємо, що Таран разом із головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком зустрічалися з курсантками й обговорювали форму. Тоді Таран запропонував жінкам йти на парад у берцях, а Хомчак повідомив, що 99% курсанток підтримують рішення використовувати парадну форму з підборами. Зрештою вони домовилися розглянути експериментальні зразки взуття.
- 1 липня Міністерство оборони оприлюднило фотографії репетиції військового параду до 30-річчя незалежності України. На них курсантки вчаться крокувати на підборах. У мережі це викликало критику й обурення. У Міноборони відповіли на критику — туфлі з парадної форми не приберуть, але каблук буде нижчим.
- 2 липня група народних депутатів Верховної Ради обурилися через таку ситуацію та зажадали пояснень від міністра оборони Андрія Тарана. Також вони вимагали провести службове розслідування, а Тарану подарували на знак протесту жіночі туфлі.