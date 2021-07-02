Підбори на параді: Міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ зустрілися з курсантками й обговорили форму

Міністр оборони України Андрій Таран і головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на тлі скандалу щодо підборів на параді зустрілися з курсантками Військового інституту й обговорили з ними форму одягу.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на Міністерство оборони.

«Я розцінюю цю зустріч як можливість розповісти правду. Вважатимемо, ми провели такий експеримент — визначили, що йти в туфлях жінкам-військовослужбовцям на параді незручно, вони зібʼють ноги. Тому, може, ми виходитимемо з того, що для них оптимальними будуть все-таки берці, тобто в польовій формі?» — запропонував міністр.

Хомчак же зазначив, що самі курсантки підтримують рішення використовувати парадну форму: «Сьогодні керівництво закладу проводило опитування, мені доповідали, що 99% присутніх тут дівчат за те, щоб піти в парадній формі. Таке рішення ухвалено, оскільки навчальні заклади всі йдуть у парадній формі. Бойові частини — у бойовій формі. Тому я думаю, краще б нам подумати, обговорити питання зараз тут із дівчатами, почути, скажімо так, іншу сторону».

Міністр Таран запропонував розглянути варіант використання польової форми з берцями для параду та зробити «експериментальну модель».