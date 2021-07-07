Министр обороны Таран рассказал о новых туфлях для женщин-военных: Со шнурками и меньшими каблуками

Министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что на параде ко Дню Независимости женщины-военнослужащие будут маршировать в новом образце туфель — они будут со шнуровкой, что позволяет учитывать различные формы стопы.
Об этом он заявил на заседании правительства 7 июля.
Также в новых туфлях каблук будет гораздо ниже. Министр отметил, что форму одежды для женщин-военнослужащих, которая предусматривает туфли на каблуках, приняли еще в 2017 году.
Напомним, что Таран вместе с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком встречались с курсантками и обсудили форму. Тогда Таран предложил женщинам идти на парад в берцах, а Хомчак сообщил, что 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму с каблуками. В итоге они договорились рассмотреть экспериментальные образцы обуви.
- 1 июля Министерство обороны обнародовало фотографии репетиции военного парада к 30-летию независимости Украины. На них курсантки учатся маршировать на каблуках. В сети это вызвало критику и возмущение. В Минобороны ответили на критику — туфли из парадной формы не уберут, но каблук будет ниже.
- 2 июля ряд народных депутатов Верховной Рады возмутились из-за такой ситуации и потребовали объяснений от министра обороны Андрея Тарана. Также они требовали провести служебное расследование, а Тарану подарили в знак протеста женские туфли.