Министр обороны Таран рассказал о новых туфлях для женщин-военных: Со шнурками и меньшими каблуками

Министр обороны Украины Андрей Таран заявляет, что на параде ко Дню Независимости женщины-военнослужащие будут маршировать в новом образце туфель — они будут со шнуровкой, что позволяет учитывать различные формы стопы.

Об этом он заявил на заседании правительства 7 июля.

Также в новых туфлях каблук будет гораздо ниже. Министр отметил, что форму одежды для женщин-военнослужащих, которая предусматривает туфли на каблуках, приняли еще в 2017 году.

Напомним, что Таран вместе с главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком встречались с курсантками и обсудили форму. Тогда Таран предложил женщинам идти на парад в берцах, а Хомчак сообщил, что 99% курсанток поддерживают решение использовать парадную форму с каблуками. В итоге они договорились рассмотреть экспериментальные образцы обуви.