Каблуки на параде: в Раде требуют объяснений от министра обороны — в знак протеста ему подарили туфли

Группа народных депутатов Верховной Рады возмутилась планами выпустить женщин-военнослужащих в каблуках на марш ко Дню Независимости. Они потребовали объяснений от министра обороны Андрея Тарана.
Об этом сообщает «Украинская правда».
Заместительница главы Рады Елена Кондратюк, выступая с трибуны, назвала ситуацию «свирепым трэшем». Ее коллеги возмутились тем, что «женщин превращают в карнавальных кукол, которые должны развлекать толпу». Также они заявили о наплевательстве на стандарты НАТО и равные права.
Нардепы требуют от Минобороны провести служебное расследование и доложить, кто принял такое решение и сколько средств было потрачено на закупку каблуков. От министра Тарана требуют извинений.
Сам Таран присутствует в Раде. В знак протеста ему подарили туфли с каблуками.
- 1 июля Министерство обороны обнародовало фотографии репетиции военного парада к 30-летию Независимости Украины. На них курсантки учатся маршировать на каблуках. В сети это вызвало критику и возмущения.