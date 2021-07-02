Каблуки на параде: в Раде требуют объяснений от министра обороны — в знак протеста ему подарили туфли

Группа народных депутатов Верховной Рады возмутилась планами выпустить женщин-военнослужащих в каблуках на марш ко Дню Независимости. Они потребовали объяснений от министра обороны Андрея Тарана.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Заместительница главы Рады Елена Кондратюк, выступая с трибуны, назвала ситуацию «свирепым трэшем». Ее коллеги возмутились тем, что «женщин превращают в карнавальных кукол, которые должны развлекать толпу». Также они заявили о наплевательстве на стандарты НАТО и равные права.

Нардепы требуют от Минобороны провести служебное расследование и доложить, кто принял такое решение и сколько средств было потрачено на закупку каблуков. От министра Тарана требуют извинений.

Сам Таран присутствует в Раде. В знак протеста ему подарили туфли с каблуками.