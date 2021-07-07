Британець зібрав $50 тисяч для німкені, яка розплакалась через поразку збірної на Євро-2020. Її зацькували футбольні фани

Британець зібрав 50 тисяч доларів для маленької уболівальниці з Німеччини, яку засмутив програш футбольної збірної у матчі з Англією. На стадіоні «Уемблі» німці програли англійцям з рахунком 0:2.

У момент поразки Німеччини оператор навів камеру на дівчинку, яка ридає. Однак її сльози спровокували уїдливі коментарі британських фанів, пише ВВС.

Відтак мешканець уельського міста Каерлеона Джоел Гʼюз вирішив зібрати гроші для дівчинки, щоб довести — «у Великій Британії не всі такі жахливі».

Невдовзі на сторінці збору коштів сімʼя дівчинки залишила коментар з проханням передати гроші UNICEF.

«В інтересах нашої дочки та нашої родини ми хотіли б зберегти анонімність, але хочемо подякувати усім за вашу чудову підтримку», — зазначила сімʼя у повідомленні.

Спершу 51-річний Гʼюз планував зібрати для дівчинки 500 фунтів стерлінгів (близько 700 доларів) і купити їй «приємний подарунок», але люди почали масово надсилати гроші. Тепер зібрані кошти підуть на благочинність.