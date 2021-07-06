До вакцинації в Україні залучать інтернів і студентів. ВООЗ вже почала їх тренувати

Всесвітня організація з охорони здоров’я почала підготовку українських студентів-медиків та інтернів для залучення їх до процесу вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляється на сторінці бюро ВООЗ в Україні у Facebook.

Там повідомили, що розпочали тренінги для викладачів медичних навчальних закладів, щоб до вакцинації залучити студентів четвертих і пʼятих курсів.