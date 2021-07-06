К вакцинации в Украине привлекут интернов и студентов. ВОЗ уже начала их тренировать

Всемирная организация здравоохранения начала подготовку украинских студентов-медиков и интернов для вовлечения в процесс вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщается на странице бюро ВОЗ в Украине в Facebook.
Там сообщили, что начали проводить тренинги для преподавателей медицинских учебных заведений, чтобы к вакцинации привлечь студентов 4 и 5 курсов.
«В Украине, как и во всем мире, ситуация по поставкам вакцин против COVID-19 постоянно меняется. Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут проводить прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В ВОЗ отметили, что в первую неделю проведут четыре двухдневных тренинга для около 100 преподавателей. Они будут касаться информации обо всех вакцинах, которые используются в Украине и будут использоваться в будущем, в том числе и вакцине Moderna.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в том числе и Pfizer.
- Всего в Украине уже открыли более 130 пунктов массовой вакцинации — вот список.