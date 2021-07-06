К вакцинации в Украине привлекут интернов и студентов. ВОЗ уже начала их тренировать

«В Украине, как и во всем мире, ситуация по поставкам вакцин против COVID-19 постоянно меняется. Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут проводить прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись», — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ВОЗ отметили, что в первую неделю проведут четыре двухдневных тренинга для около 100 преподавателей. Они будут касаться информации обо всех вакцинах, которые используются в Украине и будут использоваться в будущем, в том числе и вакцине Moderna.