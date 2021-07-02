Два мільйони українців отримали щеплення від коронавірусу

В Україні за останню добу виявили 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 36 дітей і 33 медпрацівники. Утім за добу медики вакцинували 90 959 людей.

Наразі вже 2 001 132 особи отримали принаймі перше щеплення, повідомив МОЗ.

Від початку пандемії в нас зафіксували понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом. З них понад 52 тисячі людей померли від ускладнень захворювання, а понад 2,1 мільйона — одужали.