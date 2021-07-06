Будинок мексиканського наркобарона «Ель Чапо» розіграють у лотереї. Він утік з нього у 2014 році

У Мексиці у місті Кульякан (штат Сіналоа) у лотерею розіграють будинок, з якого у 2014 році втік наркобарон Хоакін «Ель Чапо» Гусман. Про це повідомляє BBC.

Нерухомість з двома спальнями коштує близько $184 тисяч. Тепер його можна отримати, купивши лотерейний квиток вартістю близько $12. Будинок розіграє уряд 15 вересня — за день до Дня незалежності Мексики. Помешкання має площу 395 квадратних метрів, дві спальні, вітальню, гараж і секретний тунель, що веде з джакузі в інший будинок, через який Гусман і втік від поліцейських у 2014 році. Після цього його все ж заарештували — у місті Масатлан (також штат Сіналоа).

Будинок намагались продати, однак влада не знайшла охочих придбати маєток із такою історією.