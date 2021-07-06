Дом мексиканского наркобарона «Эль Чапо» разыграют в лотерее. Он сбежал из него в 2014 году

В Мексике в городе Кулиакан (штат Синалоа) в лотерее разыграют дом, из которого в 2014 году сбежал наркобарон Хоакин «Эль Чапо» Гусман. Об этом сообщает BBC.

Недвижимость с двумя спальнями стоит около $184 тысяч. Теперь его можно получить, купив лотерейный билет стоимостью около $12. Дом разыграет правительство 15 сентября — за день до Дня независимости Мексики. Он площадью 395 квадратных метров, там есть две спальни, гостиная, гараж и секретный тоннель, ведущий с джакузи в другой дом, через который Гусман и сбежал от полицейских в 2014 году. После этого его все же арестовали — в городе Масатлан (также штат Синалоа).

Дом пытались продать, однако власти не нашли желающих приобрести особняк с такой историей.