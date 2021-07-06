Фіскальна служба пояснила, чому частково відновила роботу мережа АЗС Glusco, яку повʼязують із Медведчуком

Мережа автозаправних станцій Glusco 5 липня відновила роботу, яку призупиняли через розслідування справи про тіньову схему продажу неякісних нафтопродуктів. Державна фіскальна служба пояснила, що Харківський районний суд дозволив відкрити резервуари з паливом на тих АЗС, де за результатами експертизи якість палива відповідає державним стандартам (ДСТУ).

Про відновлення роботи 5 липня повідомило профільне енергетичне видання enkorr, а пояснення щодо цього Фіскальна служба опублікувала у Facebook.

На заправних станціях, де якість пального не відповідає стандартам ДСТУ, заборонили відкривати резервуари з паливом. Водночас у магазинах мережі АЗС не заборонено продавати інші супутні товари.