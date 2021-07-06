Фискальная служба объяснила, почему частично возобновила работу сеть АЗС Glusco, которую связывают с Медведчуком

Сеть автозаправочных станций Glusco 5 июля возобновила работу, которую приостановили в рамках расследования дела о теневой схеме продажи некачественных нефтепродуктов. Государственная фискальная служба пояснила, что Харьковский районный суд разрешил открыть резервуары с топливом на тех АЗС, где, по результатам экспертизы, качество топлива соответствует государственным стандартам (ГОСТ).

О восстановлении работы 5 июля сообщило профильное энергетическое издание enkorr, а объяснение этого Фискальная служба опубликовала в Facebook.

На заправочных станциях, где качество топлива не отвечает стандартам ГОСТ, запретили открывать резервуары с топливом. В то же время в магазинах сети АЗС не запрещено продавать другие сопутствующие товары.