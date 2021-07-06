У Нігерії бандити викрали 140 школярів і повезли їх у ліс

На північному заході Нігерії озброєні люди викрали щонайменше 140 школярів поблизу міста Кадуна.
Про це з посиланням на місцеву поліцію пише The Guardian.
Нападники спершу вбили охоронців, а потім під час штурму школи викрали 165 учнів, 140 з яких вивезли у ліс. Ще 26 дітей і вчителя змогли врятувати.
Крім того, ВВС повідомляє, що бойовики також викрали людей з Національного центру боротьби з туберкульозом і проказою в місті Зарія. Серед жертв є дві медсестри та однорічна дитина.
Влада заявляє, що нещодавні напади на школи на північному заході здійснили бандити, тому для порятунку дітей відправили війська.
- Злочинні банди на північному заході та в центральній частині Нігерії часто нападають на села, щоб грабувати, красти худобу і викрадати людей, аби отримати викуп. З початку року ці угруповання дедалі частіше викрадають дітей із сільських шкіл і коледжів, де невисокий рівень безпеки, що дозволяє їм легко перевозити велику кількість жертв в лісові схованки.
- Найвідоміший випадок викрадення стався у 2014 році, коли у штаті Борно бойовики ісламістського угруповання «Боко харам» схопили 276 дівчат — 100 з них досі не повернулися додому. Ісламісти виступають проти «західної освіти», а їхні бойовики часто атакують школи.