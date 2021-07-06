В Нигерии бандиты похитили 140 школьников и повезли их в лес

На северо-западе Нигерии вооруженные люди похитили не менее 140 школьников вблизи города Кадуна.

Об этом со ссылкой на местную полицию пишет The Guardian.

Нападавшие сначала убили охранников, а затем во время штурма школы похитили 165 учеников, 140 из которых вывезли в лес. Еще 26 детей и учителя удалось спасти.

Кроме того, ВВС сообщает, что боевики также похитили людей из Национального центра по борьбе с туберкулезом и проказой в городе Зария. Среди жертв есть две медсестры и годовалый ребенок.

Власти заявляют, что недавние нападения на школы на северо-западе совершили бандиты, поэтому для спасения детей отправили войска.