В Нигерии бандиты похитили 140 школьников и повезли их в лес

На северо-западе Нигерии вооруженные люди похитили не менее 140 школьников вблизи города Кадуна.
Об этом со ссылкой на местную полицию пишет The Guardian.
Нападавшие сначала убили охранников, а затем во время штурма школы похитили 165 учеников, 140 из которых вывезли в лес. Еще 26 детей и учителя удалось спасти.
Кроме того, ВВС сообщает, что боевики также похитили людей из Национального центра по борьбе с туберкулезом и проказой в городе Зария. Среди жертв есть две медсестры и годовалый ребенок.
Власти заявляют, что недавние нападения на школы на северо-западе совершили бандиты, поэтому для спасения детей отправили войска.
- Преступные банды на северо-западе и в центральной части Нигерии часто нападают на деревни, чтобы грабить, воровать животных и похищать людей, а потом получать выкуп. С начала года эти группировки все чаще похищают детей из сельских школ и колледжей, где невысокий уровень безопасности, что позволяет им легко перевозить большое количество жертв в лесные укрытия.
- Самый известный случай похищения произошел в 2014 году, когда в штате Борно боевики исламистской группировки «Боко харам» схватили 276 девочек — 100 из них до сих пор не вернулись домой. Исламисты выступают против «западного образования», а их боевики часто атакуют школы