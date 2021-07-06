В Україні за добу трохи понад 540 нових COVID-хворих. Вакцинували більше ніж 73 тисячі людей

В Україні за минулу добу, 5 липня, зареєстрували 541 новий випадок захворювання на COVID-19. Серед хворих 26 дітей і 11 медиків. Найбільше нових хворих у Києві (197), Одеській (52), Київської (37), Луганської (25) і Дніпропетровській (24) областях.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, за минулу добу госпіталізували 226 людей, померли — 20. Одужали 1 086 українців.

Загалом за час пандемії у країні зафіксували 2 238 364 зараження (одужали 2 172 687 людини) і 52 504 летальні випадки.

Водночас за добу зробили 73 234 щеплення. Одну дозу отримали 25 552 людини, а повністю вакцинацію пройшли — 47 682.

В Україні на 6 липня перше щеплення від коронавірусу отримали 2 100 538 людей, завершили вакцинацію (отримали два щеплення) — 898 076.