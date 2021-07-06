В Украине за сутки чуть более 540 новых COVID-больных. Вакцинировали свыше 73 тысяч человек

В Украине за прошлые сутки, 5 июля, зарегистрировали 541 новый случай заболевания COVID-19. Среди больных 26 детей и 11 медиков. Больше всего новых больных в Киеве (197), Одесской (52), Киевской (37), Луганской (25) и Днепропетровской (24) областях.

По данным Министерства здравоохранения, за прошлые сутки госпитализировали 226 человек, умерли — 20. Выздоровели 1 086 украинцев.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 238 364 заражения (выздоровели 2 172 687 человек) и 52 504 летальных исхода.

При этом за сутки сделали 73 234 прививки. Одну дозу получили 25 552 человека, а полностью вакцинацию прошли — 47 682.

В Украине на 6 июля первую прививку от коронавируса получили 2 100 538 человек, завершили вакцинацию (получили две прививки) — 898 076.