У США сімʼя через помилку банку отримала на рахунок $50 мільярдів

У США сімʼя з Батон-Руж (штат Луїзіана) несподівано стала багатшою на $50 мільярдів через помилку Chase Bank.

Про це повідомляє CNN.

Даррен Джеймс розповів, що отримав гроші на свій рахунок переказом. Він не одразу повірив у те, що трапилося.

«Це не помилка одного нуля або помилка двох нулів, це хтось заснув на клавіатурі. Я був у захваті. Дуже здивувався і поцікавився, чи є у мене багатий дядько, який передав мені гроші», — розповів чоловік.

Незабаром Джеймс запідозрив помилку і сам подзвонив у банк. В Chase Bank заявили про технічний збій з невідомої причини і додали, що він торкнувся «обмеженої кількості облікових записів клієнтів».

Джеймс і його сімʼя пробули багатіями лише 4 дні, після чого банк відновив баланс рахунку до початкового стану.

Чоловік розповів, що не збирався витрачати гроші, оскільки при таких помилках банки можуть вимагати повернути гроші, а громадянина можуть звинуватити у злочині.