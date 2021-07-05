В США семья по ошибке банка получила на счет $50 миллиардов

В США семья из Батон-Руж (штат Луизиана) неожиданно стала богаче на $50 миллиардов из-за ошибки Chase Bank.

Об этом сообщает CNN.

Даррен Джеймс рассказал, что получил деньги на свой счет переводом. Он не сразу поверил в происходящее.

«Это не ошибка одного нуля или ошибка двух нулей, это кто-то заснул на клавиатуре. Я был в восторге. Очень удивился и поинтересовался, есть ли у меня богатый дядя, который передал мне деньги», — рассказал мужчина.

Вскоре Джеймс заподозрил ошибку и сам позвонил в банк. В Chase Bank заявили о техническом сбое по неизвестной причине и добавили, что он затронул «ограниченное количество учетных записей клиентов».

Джеймс и его семья пробыли богачами всего 4 дня, после чего банк восстановил баланс счета до первоначального состояния.

Мужчина рассказал, что не собирался тратить деньги, поскольку при таких ошибках банки могут требовать вернуть деньги, а гражданина могут обвинить в преступлении.