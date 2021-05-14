Жительница Калифорнии случайно уничтожила в стиралке выигрышный лотерейный билет на $26 миллионов

В американском штате Калифорния женщина, которая купила выигрышный лотерейный билет на $26 миллионов, заявила, что оставила его в кармане брюк и уничтожила во время стирки.

Об этом сообщает BBC.

Выигрышный билет SuperLotto Plus продали в магазине в пригороде Лос-Анджелеса Норуолк в ноябре. Женщину зафиксировала камера наблюдения. Срок для получения приза завершился в четверг, 13 мая (на то, чтобы забрать выигрыш, дается 180 дней после розыгрыша, который состоялся 14 ноября).