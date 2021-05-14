Жительница Калифорнии случайно уничтожила в стиралке выигрышный лотерейный билет на $26 миллионов

В американском штате Калифорния женщина, которая купила выигрышный лотерейный билет на $26 миллионов, заявила, что оставила его в кармане брюк и уничтожила во время стирки.
Об этом сообщает BBC.
Выигрышный билет SuperLotto Plus продали в магазине в пригороде Лос-Анджелеса Норуолк в ноябре. Женщину зафиксировала камера наблюдения. Срок для получения приза завершился в четверг, 13 мая (на то, чтобы забрать выигрыш, дается 180 дней после розыгрыша, который состоялся 14 ноября).
Сотрудник магазина в Норуолке Эсперанса Эрнандес рассказала калифорнийской газете Whittier Daily News, что 12 мая к ним пришла женщина, которая утверждает, что она является владелицей призового билета, но он полностью рассыпался во время стирки.
Представитель калифорнийской лотереи Кэти Джонстон заявила, что отснятого материала в магазине будет недостаточно, чтобы подтвердить заявление женщины, и требуется «убедительное существенное доказательство того, что билет у нее был». Однако пока организаторы лотереи все еще изучают видео.
Если не будет признанного победителя, деньги распределят между государственными школами Калифорнии. Продавец выигрышного билета уже получил $130 тысяч, как предусматривает стандартная процедура лотереи.
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