Мешканка Каліфорнії випадково знищила у пралці виграшний лотерейний білет на $26 мільйонів

В американському штаті Каліфорнія жінка, яка купила виграшний лотерейний білет на $26 мільйонів, заявила, що залишила його в кишені штанів і знищила під час прання.

Про це повідомляє BBC.

Виграшний квиток SuperLotto Plus продали в магазині в передмісті Лос-Анджелесу Норуолк у листопаді. Жінку зафіксувала камера спостереження. Термін для отримання призу завершився у четвер, 13 травня (на те, щоб забрати виграш, є 180 днів після розіграшу, який відбувся 14 листопада).