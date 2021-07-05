Китайські космонавти вперше з 2008 року працювали у відкритому космосі

Китайські космонавти (тайконавти) вперше з 2008 року працювали у відкритому космосі. 4 червня модуль «Тяньхе» на 7 годин залишили Лю Бомін і Тан Хунбо. Командир екіпажу Не Хайшен займався допоміжними роботами всередині модуля.

Про це повідомляє урядове агентство Сіньхуа.

Космонавти виконали низку запланованих завдань, в тому числі перевірили роботу руки-маніпулятора. Неполадок або збоїв під час роботи не було.