Китайские космонавты впервые с 2008 года работали в открытом космосе

Китайские космонавты (тайконавты) впервые с 2008 года работали в открытом космосе. 4 июня модуль «Тяньхэ» на 7 часов покинули Лю Бомин и Тан Хунбо. Командир экипажа Не Хайшэн занимался вспомогательными работами внутри модуля.
Об этом сообщает правительственное агентство Синьхуа.
Космонавты выполнили ряд запланированных задач, в том числе проверили работу руки-манипулятора. Неполадок или сбоев во время работы не было.
- 17 июня Китай запустил ракету-носитель «Шэньчжоу-12» с пилотируемым кораблем к строящейся орбитальной станции КНР «Тяньгун». После стыковки тайконавты перешли в отсек «Тяньхэ», в котором проведут три месяца до сентября 2021 года.
- Китай сейчас строит свой аналог Международной космической станции. МКС завершит свою работу в 2024 году. Китай планирует развернуть свою станцию «Тяньгун» уже к 2022 году.