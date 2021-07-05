Китайские космонавты впервые с 2008 года работали в открытом космосе

Китайские космонавты (тайконавты) впервые с 2008 года работали в открытом космосе. 4 июня модуль «Тяньхэ» на 7 часов покинули Лю Бомин и Тан Хунбо. Командир экипажа Не Хайшэн занимался вспомогательными работами внутри модуля.

Об этом сообщает правительственное агентство Синьхуа.

Космонавты выполнили ряд запланированных задач, в том числе проверили работу руки-манипулятора. Неполадок или сбоев во время работы не было.